Sciatore che scende prima della gara - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sciatore che scende prima della gara. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Sciatore che scende prima della gara

Intermedio della pista sciatore in discesa libera (werner heel) sciatore in curva in discesa libera (bode miller) parte finale della pista arrivo della discesa...

apripista – nella musica, la prima canzone di un album discografico apripista – nello sci, l'atleta che percorre per primo un percorso di una gara, senza...