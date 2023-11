La definizione e la soluzione di: Ricaricava la batteria dell auto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DINAMO

Significato/Curiosita : Ricaricava la batteria dell auto

Prototipo era dotato di una turbina a gas, posta nel baule, che ricaricava le batterie. l'unità era composta da una turbina singolo stadio, monoalbero... Una dìnamo è una macchina elettrica che trasforma un lavoro meccanico, ricevuto da una fonte di energia meccanica, in energia elettrica sotto forma ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Ricaricava la batteria dell auto : ricaricava; batteria; auto; ricaricava la batteria dell automobile; ricaricava la batteria dell auto; ricaricava la batteria; Ricaricava la batteria dell automobile; batteria con i poli; Si coniuga... per dare energia alla batteria del cellulare; Non parte se la batteria è scarica; S alleva in batteria ; Uniscono le ruote delle auto ; Aosta sulle auto ; Ascoli Piceno sulle auto ; Rivestono il pavimento dell auto ; Sistema di noleggio auto ; La Casa tedesca che produceva le auto Prinz e che fu chiusa nel 1977;

Cerca altre Definizioni