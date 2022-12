C è quello de la Piata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è quello de la Piata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : RIO

Significato/Curiosita : C e quello de la piata

(piazza della vittoria) piaa libertaii (piazza della libertà) piaa maria (il luogo dove ebbe inizio la rivoluzione del 1989) piaa traian (centro del quartiere...

Kia rio – automobile della kia motors panther rio – automobile della panther, prodotta dal 1975 al 1977 inferno dei tropici (rio) – film statunitense del... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 dicembre 2022

Altre definizioni con quello; piata;