Il Paese del Nord Europa in cui si parla il suomi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Paese del Nord Europa in cui si parla il suomi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : FILLANDIA

Significato/Curiosita : Il paese del nord europa in cui si parla il suomi

Finlandia (in finlandese: suomi[·info], in svedese: finland[·info]), ufficialmente repubblica di finlandia (in finlandese: suomen tasavalta e in svedese:...

Joseph le paulmier (1705 – 1711) pierre chevillart (1711 – 1714) martin filland (1714 – 1717) louis clouet (1717 – 1723) françois l'héritier (1723 – 1729)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 dicembre 2022

Altre definizioni con paese; nord; europa; parla; suomi;