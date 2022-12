Si mangia in... fiocchi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si mangia in... fiocchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AVENA

Significato/Curiosita : Si mangia in... fiocchi

Esempio a natale questo biscotto prende forme di renne, ghirlande colorate, fiocchi di neve, ma soprattutto assume sembianze umane dal quale deriva il nome...

avena – genere botanico avena sativa – specie botanica italia avena – frazione di papasidero in provincia di cosenza stati uniti avena – città della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 dicembre 2022

