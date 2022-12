Località climatica in provincia di Bolzano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Località climatica in provincia di Bolzano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : BRESSANONE

Significato/Curiosita : Localita climatica in provincia di bolzano

Selva di val gardena (sëlva in ladino, woodlstein in gröden in tedesco) è un comune italiano di 2 554 abitanti della provincia autonoma di bolzano, in trentino-alto...

Di bressanone, mentre i territori della diocesi di bressanone ora siti in austria (valle dell'inn) sono stati staccati dalla diocesi di bressanone ed... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 dicembre 2022

Altre definizioni con località; climatica; provincia; bolzano;