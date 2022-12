Impacchettare per garantire un trasporto sicuro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Impacchettare per garantire un trasporto sicuro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : IMBALLARE

Significato/Curiosita : Impacchettare per garantire un trasporto sicuro

Ha iniziato a impacchettare le proprie cose: infatti pensa che nonostante tutto la sospensione sia arrivata in un momento "opportuno" per licenziarsi e...

Proveniente da un altro anfratto le tre donne scoprono rocco, intento a imballare armi e mazzette di denaro. gilda intuisce che rocco è membro di una banda... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 dicembre 2022

Altre definizioni con impacchettare; garantire; trasporto; sicuro;