Si immedesima nella società per cui lavora - Cruciverba

Soluzione 12 lettere : AZIENDALISTA

Significato/Curiosità : Si immedesima nella società per cui lavora

L'aziendalista è una persona che si immedesima profondamente nella società o nell'organizzazione per cui lavora, identificandosi con i suoi valori, scopi e interessi. Questo individuo abbraccia fortemente la cultura aziendale e si dedica completamente al successo e alla crescita dell'organizzazione. L'aziendalista è motivato dal raggiungimento degli obiettivi aziendali e tende ad adottare un approccio centrato sull'azienda in tutte le sue attività lavorative. Spesso si identifica con i valori e le aspirazioni dell'azienda, si sforza di promuoverli e si sente parte integrante della sua missione. Tuttavia, è importante mantenere un equilibrio tra l'identificazione con l'azienda e il proprio benessere personale per evitare un eccessivo sacrificio di sé.

