I ferri del mestiere del pittore e del truccatore

Il pennello è uno strumento utilizzato per dipingere o, a volte, per scrivere, e in generale per stendere sostanze liquide o viscose su di una superficie (per esempio colla, smalto per unghie, ecc.). Ha forma allungata e ad un'estremità si trova un ciuffo di peli (o altro materiale) che permette l'assorbimento di inchiostro o materia colorante.

Viene utilizzato soprattutto per pittura, verniciatura, illustrazione, disegno, trucco, ma anche per la calligrafia europea o cinese (il nome cinese del pennello è (máobi), letteralmente "matita pelosa").

Il manico è solitamente di legno, mentre i peli (setole) possono essere di diverse origini animali o sintetiche.

Italiano

Sostantivo, forma flessa

pennelli m pl

plurale di pennello

Voce verbale

pennelli

seconda persona singolare del presente semplice indicativo di pennellare prima persona singolare del presente semplice congiuntivo di pennellare seconda persona singolare del presente semplice congiuntivo di pennellare terza persona singolare del presente semplice congiuntivo di pennellare

Sillabazione

pen | nèl | li

Etimologia / Derivazione