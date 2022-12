Fanno fare il passo più lungo della gamba - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fanno fare il passo più lungo della gamba. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Fanno fare il passo piu lungo della gamba

Arabesque failli indica il passaggio della gamba in elevazione nell'arabesque alla quarta posizione in avanti, come introduzione al passo seguente. vedi battement...

Raffigurante trampolieri giostra sui trampoli di namur (belgio). dal 1411. alcune rovine e testi archeologici mostrano che il trampolo veniva praticato nell'antica...