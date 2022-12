C era una nelle fiabe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C era una nelle fiabe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : VOLTA

Significato/Curiosita : C era una nelle fiabe

Premiata; la bontà vince; ecc.). nelle fiabe di magia, per usare un termine proppiano, l'apoteosi è immancabile. solo nelle fiabe letterarie il finale può essere...

volta, tipo di copertura architettonica volta a botte volta a crociera volta a lunetta volta a padiglione volta a schifo volta a vela chiave di volta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 dicembre 2022

