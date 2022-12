Come il camion pieno di merce da trasportare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come il camion pieno di merce da trasportare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CARICO

Significato/Curiosita : Come il camion pieno di merce da trasportare

di trasportare merci autonomamente; si tratta di un mezzo di trasporto singolo e differisce dagli altri veicoli adibiti al trasporto su strada, come i...

carico – sinonimo di azione esterna in meccanica carico aerodinamico – forza agente su una vettura in movimento, riferito all'ingegneria automobilistica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 dicembre 2022

Altre definizioni con come; camion; pieno; merce; trasportare;