I combattenti che tornano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I combattenti che tornano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : I combattenti che tornano

Incontrati. nel frattempo si ingrossavano le file dei combattenti, mentre il che soffriva per i fortissimi attacchi d'asma e per le febbri malariche....

L'associazione nazionale combattenti e reduci, in acronimo ancr, è un ente morale di diritto privato, che associa i reduci della prima e della seconda guerra...