La carta per l affettato - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : OLEATA

Significato/Curiosità : La carta per l affettato

La carta per l'affettato o oleata è un tipo di carta speciale utilizzata per avvolgere e conservare alimenti, in particolare affettati e formaggi. La carta è solitamente trattata con una sottile pellicola di olio vegetale che le conferisce proprietà di resistenza all'umidità e alla trasmissione di grassi. Questo rivestimento oleato aiuta a preservare la freschezza e la qualità degli alimenti, impedendo che si secchino o perdano umidità durante il processo di conservazione. Inoltre, la carta oleata forma una barriera protettiva che previene la contaminazione esterna e mantiene l'integrità degli alimenti. La sua superficie liscia facilita anche il processo di affettatura, evitando che gli alimenti aderiscano alla carta e garantendo una presentazione ottimale.

