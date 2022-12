Cambiato di tonalità in musica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cambiato di tonalità in musica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TRASPOSTO

Significato/Curiosita : Cambiato di tonalita in musica

Nella nuova tonalità così che anche l'idea musicale rimanga invariata (pur non conservando però lo stesso carattere che aveva nella tonalità di partenza)...

Particolare, un vettore colonna trasposto è un vettore riga, e viceversa. una matrice che coincide con la propria trasposta è detta matrice simmetrica, e...

