Lo è il Bacchino in un dipinto di Caravaggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è il Bacchino in un dipinto di Caravaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MALATO

Significato/Curiosita : Lo e il bacchino in un dipinto di caravaggio

Giuditta e oloferne è un dipinto a olio su tela (145x195 cm) realizzato nel 1602 circa dal pittore italiano caravaggio. il dipinto, conservato nella galleria...

malato – affetto da una malattia sindrome di abba malato – relativo all'acido malico (anche: l'anione del composto stesso) charles malato – anarchico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 dicembre 2022

Altre definizioni con bacchino; dipinto; caravaggio;