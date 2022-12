App per pagamenti elettronici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: App per pagamenti elettronici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 8 lettere : SATISPAY

Significato/Curiosita : App per pagamenti elettronici

Carta di credito, specie per piccole somme, e costringevano quindi le persone a dover usare i contanti per effettuare i pagamenti, i tre ragazzi hanno deciso...

satispay s.p.a. è una società italiana, fondata nel 2013, che ha sviluppato e gestisce l'omonima applicazione mobile per il pagamento digitale e il trasferimento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 dicembre 2022

