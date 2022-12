Aggressivo come un acido - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aggressivo come un acido. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CORROSIVO

Significato/Curiosita : Aggressivo come un acido

L'acido cianidrico, chiamato anche acido prussico, è un acido debole di formula bruta hcn. i suoi sali sono chiamati cianuri. a temperatura ambiente è...

Una sostanza corrosiva simbolo di avvertenza (gas corrosivo) formula di struttura del fenolo ^ pubmed.org jovancevic l, dankuc d. corrosive substance ingestions...

