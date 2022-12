Una lunga diretta... di Enrico Mentana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una lunga diretta... di Enrico Mentana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MARATONA

Significato/Curiosita : Una lunga diretta... di enrico mentana

La battaglia di mentana fu uno scontro a fuoco avvenuto presso la cittadina di mentana, nel lazio. l'evento bellico si svolse il 3 novembre 1867, quando...

Correlate sono la mezza maratona (21,097 km) e l'ultramaratona, con distanze superiori ai 42,195 km. la distanza della maratona non venne subito standardizzata... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 dicembre 2022

Altre definizioni con lunga; diretta; enrico; mentana; L aria di chi... la sa lunga ; Prolunga to per molto tempo; Si prolunga rimanendo; Pezzi d artiglieria a lunga gittata; Riprendono in diretta ; Pellicola diretta da Nunzio Malasomma nel 1934; Lo show in TV di vere vicende in diretta ing; Programma TV in tempo reale: __ in diretta ; L enrico ideatore di Blob con Marco Giusti; Gianni ed enrico , politici; L enrico del TG di La7; Una trasmissione di enrico Ghezzi; __ mentana , TG di La7; mentana , TG; Il noto giornalista mentana ; È stato mobile in un programma di Enrico mentana ; Cerca nelle Definizioni