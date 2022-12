Un turista nell acqua di mare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un turista nell acqua di mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BAGNANTE

Significato/Curiosita : Un turista nell acqua di mare

Metri ed una quota di 794 metri al di sotto del livello del mare[profondità e fonte da aggiornare]. nell'800, è stata calcolata un profondità compresa...

La bagnante di valpinçon (la baigneuse), noto anche come la grande bagnante, è un dipinto di jean-auguste-dominique ingres (146 cm × 97,5 cm), probabilmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 dicembre 2022

