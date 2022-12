Tessuto ondulato e granuloso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tessuto ondulato e granuloso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CRESPO

Significato/Curiosita : Tessuto ondulato e granuloso

Crêpe è il nome generico di tessuti, diversi nei materiali e nel peso, caratterizzati dall'aspetto increspato, granuloso e mosso. l'armatura è solitamente...

Nel collegio la salle. crespo è originario di florida, è sposato e ha tre figlie. conclusa la carriera da calciatore, crespo ha deciso di vivere a parma... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 dicembre 2022

Altre definizioni con tessuto; ondulato; granuloso; Lo è un tessuto privo di rigidità; tessuto elastico sintetico per biancheria; tessuto da blue jeans; Un liscio tessuto per fodere; Cavallo con manto scuro e folto crine ondulato ; C è quello ondulato ; Cane dal pelo lungo e ondulato ; Cane dal lungo pelo ondulato ; Il loro pesto granuloso condisce vari primi piatti; Cerca nelle Definizioni