Talento o capacità in un attività - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Talento o capacità in un attività. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BRAVURA

Significato/Curiosita : Talento o capacita in un attivita

talento, su allmovie, all media network. (en) gifted - il dono del talento, su rotten tomatoes, flixster inc. (en, es) gifted - il dono del talento,...

Temperance "bones" brennan, un'antropologa forense la quale, per via della sua bravura e competenza nell'analisi di resti umani, collabora con l'agente seeley...

