Rilassamento che avviene con un sospiro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rilassamento che avviene con un sospiro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SOLLIEVO

Significato/Curiosita : Rilassamento che avviene con un sospiro

Malocclusione con morso aperto. una grossa lingua, associata al normale rilassamento muscolare e conseguente collabimento dei tessuti molli che avviene durante...

Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 dicembre 2022

Altre definizioni con rilassamento; avviene; sospiro; Una tecnica di rilassamento ; Tecnica di rilassamento per gestire lo stress e le emozioni; avviene dopo aver ben masticato; Che avviene dopo le 12; avviene in continuazione nell interno delle stelle; avviene in reattori e produce energia: __ nucleare; Il sospiro di chi desidera; Un sospiro di desiderio; Un sospiro nei fumetti; sospiro di desiderio; Cerca nelle Definizioni