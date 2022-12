Relative alla scienza che studia le malattie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relative alla scienza che studia le malattie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MEDICHE

Significato/Curiosita : Relative alla scienza che studia le malattie

Spesso di malattia mentale. le malattie mentali sono dunque alterazioni psicologiche e/o comportamentali relative alla personalità dell'individuo che causano...

Se stai cercando altri significati, vedi medici (disambigua). stemma di casa de' medici la casata dei medici è un'antica e potente famiglia nobile italiana...

