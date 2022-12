La raccolta dei testi migliori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La raccolta dei testi migliori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ANTOLOGIA

Significato/Curiosita : La raccolta dei testi migliori

Zhou yi (, "i mutamenti della dinastia zhou"), è ritenuto il primo dei testi classici cinesi sin da prima della nascita dell'impero cinese. è sopravvissuto...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi antologia (disambigua). per antologia (dal greco "fiore" e "raccolgo"; in latino: florilegium)... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 dicembre 2022

raccolta ordinata di documenti; raccolta di registrazioni TV; Una raccolta di Dvd; Una raccolta di Pascoli; Autore di testi di canzoni; Si dice di un gesto o un azione che testi monia un sentimento o un accordo; Un parassita dell intesti no; Scrittori di testi ironici; Le vongole migliori per gli spaghetti; La League dei migliori undici europei; I migliori al governo, nella polis di Platone; La sigla della classifica dei migliori tennisti professionisti;