Quinto conflitto turco-veneziano: guerra di __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quinto conflitto turco-veneziano: guerra di __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CANDIA

Significato/Curiosita : Quinto conflitto turco-veneziano: guerra di __

Repubblica di venezia. le guerre turco-veneziane furono una serie di conflitti che videro contrapposti l'impero ottomano e la repubblica di venezia nei...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi candia (disambigua). candia (nome italiano di iraclio o eracleio: in greco moderno: e... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 dicembre 2022

Altre definizioni con quinto; conflitto; turco; veneziano; guerra; _ Besson, il regista de Il quinto elemento; Un quinto di XV; James, quinto presidente degli Stati Uniti; Un quinto di XXX; Si aprono all inizio del conflitto ; I disordini del conflitto nordirlandese ing; Escalation di conflitto : spirale __; Noto popolo che fu in conflitto con gli israeliti; Il sultano turco detto il Magnifico; L amido che si ricava dal granturco ; Così è detto l antico impero turco ; Il granturco nel cartoccio; Il lei in dialetto veneziano ; Lino, cabarettista veneziano ; Famoso vedutista del 700 veneziano ; Famoso vedutista del Settecento veneziano ; Un grosso aereo da guerra ; Se tuonano, c è la guerra ; La tecnica organizzativa dei rifornimenti in guerra ; Animati da intenti di guerra ; Cerca nelle Definizioni