Quella di mano è un saluto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella di mano è un saluto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : STRETTA

Significato/Curiosita : Quella di mano e un saluto

di un segnalibro scolastico di epoca fascista che raffigura un uomo in camicia nera che saluta romanamente il saluto romano, più correttamente saluto...

stretta – tempo più veloce (accelerando) che conclude un pezzo musicale stretta – stress idrico che colpisce le coltivazioni cerealicole stretta del credito... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 dicembre 2022

