Pungente... come una rosa - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : SPINOSA

Significato/Curiosita : Pungente... come una rosa

Sue foglie, che a seconda della varietà può essere più o meno dolce o pungente. il nome deriva dal latino medievale basilicum, con origine dal greco basilikon...

Masseria spinosa – chiesa di napoli antonio spinosa – scrittore, giornalista e storico italiano massimo spinosa – bassista e arrangiatore italiano spinosa –...

