Pesci ossei come i muggini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pesci ossei come i muggini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CEFALI

Significato/Curiosita : Pesci ossei come i muggini

Salmastre. tra i pesci ossei eurialini si hanno alcune delle specie più comuni tra le catture dei pescatori, come i cefali o muggini, la spigola, l'orata...

Della famiglia mugilidae cefalo comune cefalo dorato cefalo bosega cefalo labbrone cefalo calamita cefalo verzelata cefalo o cephalon – testa di trilobite... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 dicembre 2022

Altre definizioni con pesci; ossei; come; muggini; pesci dal corpo piatto; Piccoli pesci aggressivi d acqua dolce por; pesci simili alle anguille; Una cattura di pesci ; Pesci ossei spesso affumicati o conservati in sale; Organo a protezione delle branchie dei pesci ossei ; Pesci ossei del Mediterraneo di colore marrone; Iniziali della Rossei lini; Farsi sentire come un arbitro... o un vigile; Pungente... come una rosa; Saggio... come un frutto; come pezzi di metallo uniti con il calore; I pesci della bottarga: muggini o..; Cerca nelle Definizioni