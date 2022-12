Obbligato, prescritto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Obbligato, prescritto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : IMPOSTO

Significato/Curiosita : Obbligato, prescritto

Siciliano, candidato sindaco nella sua città natale, la misura del soggiorno obbligato a trapani, in quanto socialmente pericoloso. il 9 agosto 2019 il tribunale...

Disambiguazione – se stai cercando lo schermo delle finestre, vedi imposta (schermo). l'imposta è un tributo, consistente in un prelievo coattivo di ricchezza... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 dicembre 2022

