Mescolanza sgradevole di suoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mescolanza sgradevole di suoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CACOFONIA

Significato/Curiosita : Mescolanza sgradevole di suoni

Alle inflessioni di un suono, mentre le unità vere e proprie sono suoni individuali, simili alle note musicali. una successione di unità crea una sottofrase...

La cacofonia viene spesso utilizzata in ambito di calembours linguistici o, ancora più spesso, negli scioglilingua. in questo caso, una cacofonia diventa... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 dicembre 2022

Altre definizioni con mescolanza; sgradevole; suoni; Miscuglio, mescolanza di colori fra; E una mescolanza ; Una mescolanza ; mescolanza ... all inglese; sgradevole ... zuccherino; È sgradevole ingoiarlo; sgradevole odore; sgradevole come la frutta acerba; Cosi sono i suoni che non formano parola; Esame clinico con ultrasuoni ; Strumento usato per abbassare i picchi dei suoni musicali; Altoparlante dai suoni gravi; Cerca nelle Definizioni