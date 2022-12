Indossa i guantoni e sale sul ring - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indossa i guantoni e sale sul ring. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PUGILE

Tiberio mitri sale sul ring del madison square garden di new york per contendere la corona mondiale a uno dei più forti pesi medi di tutti i tempi. gli spettatori...

Quale trae origine da pugil, che indica l'atleta che lotta con il pugnus, ovvero con il "pugno". oggigiorno il termine "pugile" indica il praticante dello... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 dicembre 2022

