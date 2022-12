Donazioni dei fedeli raccolte durante la messa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Donazioni dei fedeli raccolte durante la messa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : OFFERTE

Significato/Curiosita : Donazioni dei fedeli raccolte durante la messa

Linguaggio segreto di dante e dei «fedeli d'amore» (pdf). ^ l'esoterismo di dante alighieri dante segreto celato fedeli d'amore rosa croce, 11 novembre...

Tante più domande (e offerte) quanto più sono i segmenti di mercato. rigidità della domanda: indica la costante in funzione dell'offerta variabile. ciò significa... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 dicembre 2022

