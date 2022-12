Colle di Roma col Presidente della Repubblica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Colle di Roma col Presidente della Repubblica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : QUIRINALE

Significato/Curiosita : Colle di roma col presidente della repubblica

Storico di roma comprende anche il colle del pincio. l'orografia subì inoltre cambiamenti con la costruzione della città, come è il caso della sella tra...

quirinale (anche noto in epoca sabauda come reggia del quirinale e sotto i papi come palazzo apostolico del quirinale o palazzo papale del quirinale)...

Altre definizioni con colle; roma; presidente; della; repubblica; I colle ghi di Lindbergh; Leopardi: Sempre __ mi fu quest ermo colle ; Attira il colle zionista; Una colle tta in chiesa; Il Poseidone roma no; Quelli roma ni in realtà sono lettere; Imperatore roma no delle Terme e della cittadinanza; Un seguace della chiesa cristiana roma na; Lo diviene un ex presidente della Repubblica; Shimon: fu presidente di Israele dal 2007 al 2014; Lo Studio ufficiale del presidente degli Stati Uniti; La Casa dove lavora il presidente dell Argentina; L architetto Andrea di Pietro della Gondola; Realizzabile nell ambito della realtà; Grande isola della Polinesia Francese; Pianta detta anche ciliegia della Cina; Foto 2 4735 Una gita a repubblica Ceca|; Foto 4 4735 Una gita a repubblica Ceca|; Foto 7 4735 Una gita a repubblica Ceca|; Foto 6 4735 Una gita a repubblica Ceca|; Cerca nelle Definizioni