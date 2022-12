La città un tempo chiamata Brixia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città un tempo chiamata Brixia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BRESCIA

Significato/Curiosita : La citta un tempo chiamata brixia

Capitolino. la brixia romana di età augustea divenne colonia romana nel 27 a.c. con il nome di colonia civica augusta brixia. divenne, inoltre, un importante...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi brescia (disambigua). brescia (pronuncia /'brea/ ascolta[·info], localmente ['brea], brèsa... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 dicembre 2022

Altre definizioni con città; tempo; chiamata; brixia; La città in cui venne assassinato John Kennedy; Una città della Libia; L animata vita notturna dei giovani in città ; La città di Maria Maddalena; Il passatempo del consumista ing; Prolungato per molto tempo ; Minacciano maletempo ; Non stanno a perdere tempo ; Viene solitamente chiamata campagna; Cosi è chiamata la minuscola foglia delle Conifere; L arma chiamata pistola elettrica; Così è chiamata l orca che uccide; Cerca nelle Definizioni