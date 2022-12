Caso latino per richiamare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Caso latino per richiamare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VOCATIVO

Greco antico as, in latino ascanius) era figlio di enea e creusa, figlia di priamo. era chiamato anche iulo dai latini, mentre altre fonti gli attribuiscono...

Il vocativo è uno dei casi indoeuropei della declinazione dei nomi ed esprime la chiamata, il richiamo, l'invocazione. esso fu introdotto nella classificazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 dicembre 2022

