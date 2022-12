Un biancore sul volto poco salutare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un biancore sul volto poco salutare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PALLORE

Significato/Curiosita : Un biancore sul volto poco salutare

Le avvertenze. il fenomeno di raynaud è una situazione di pallore distrettuale il pallore è la riduzione del normale colorito della cute, nonché di mucose... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 dicembre 2022

Altre definizioni con biancore; volto; poco; salutare; Bianco in volto ; Sbiancato in volto ; Coinvolto in un reato commesso; Involto di banconote; Come un gas poco denso; Si dice di foto dai contorni poco chiari; Carbone di poco pregio; È da poco tra i vivi; Un bosco... salutare ; Si porge per salutare ; Levarselo è salutare ; Praticarlo è salutare ; Cerca nelle Definizioni