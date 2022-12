Apparecchio, macchinario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Apparecchio, macchinario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CONGEGNO

Elettrici presenti sul macchinario vengano poi collegati ad un quadro elettrico (di automazione) vincolato meccanicamente al macchinario stesso. dettagli di...

museo archeologico nazionale di atene la macchina di anticitera è un congegno meccanico originariamente datato tra il 150 e il 100 a.c., mentre uno studio... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 dicembre 2022

Altre definizioni con apparecchio; macchinario; L apparecchio con cui l ottico esamina la retina; Un apparecchio di misura; Un apparecchio come l aereo; apparecchio portatile usato per riprendere; Un macchinario che taglia e spezza; Un macchinario presente nei mulini industriali; Bottone o tasto in un apparecchio o macchinario ; macchinario che lavora un pezzo che ruota; Cerca nelle Definizioni