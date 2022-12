ANAS: Azienda Nazionale __ delle Strade Statali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: ANAS: Azienda Nazionale __ delle Strade Statali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : AUTONOMA

Significato/Curiosita : Anas: azienda nazionale __ delle strade statali

Denominazione, dal precedente azienda nazionale autonoma delle strade statali in azienda nazionale autonoma delle strade. risale sempre al 1961 un ulteriore...

Ottobre 2021. (en) 1465 autonoma - dati riportati nel database dell'iau, su minorplanetcenter.net, minor planet center. (en) 1465 autonoma - dati riportati nello... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 dicembre 2022

