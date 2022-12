Tastare con le mani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tastare con le mani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TOCCARE

Significato/Curiosita : Tastare con le mani

Intenzionalmente come pilota per una nuova serie della famiglia addams, così da tastare il terreno e decidere in base al risultato di critica e pubblico. nonostante...

toccare ferro, è un modo di dire abbreviato dell'espressione "toccare un ferro di cavallo" . che vuol dire allontanare una possibile sciagura con il rituale... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 26 dicembre 2022

toccare ferro, è un modo di dire abbreviato dell'espressione "toccare un ferro di cavallo" . che vuol dire allontanare una possibile sciagura con il rituale... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 26 dicembre 2022