Strumento a percussione fatto con pelle tirata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Strumento a percussione fatto con pelle tirata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TAMBURO

Significato/Curiosita : Strumento a percussione fatto con pelle tirata

con altre percussioni, come i dunun (tamburi bassi) e nella maggior parte dei casi ricopre il ruolo di strumento solista. il djembe è uno strumento di...

Vedi tamburo (disambigua). disambiguazione – "tamburi" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi tamburi (disambigua). si definisce tamburo uno... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 26 dicembre 2022

Altre definizioni con strumento; percussione; fatto; pelle; tirata; strumento musicale con file di barrette di legno; strumento per misurare gli angoli; Uno strumento fragoroso; strumento musicale degli ottoni con coulisse; Strumento a percussione che somiglia al pianoforte; Strumento a percussione di forma piatta; Strumenti a percussione simili a clavette; Strumento a percussione con tastiera di legno; Un fatto privo di coerenza; fatto di pietre e massi; La muove chi non è affatto d accordo; Nodo fatto per scivolare; Una crema che rigenera la pelle ; Tutto pelle e ossa; Ne è cosparsa la pelle ; Sbucciatura sulla pelle ; tirata a cera; Ritirata di truppe; La loro storica ritirata è raccontata nell Anabasi di Senofonte; tirata a rimorchio; Cerca nelle Definizioni