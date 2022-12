Spregiativo per chiamare agenti di polizia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spregiativo per chiamare agenti di polizia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SBIRRI

Significato/Curiosita : Spregiativo per chiamare agenti di polizia

per definire con intento spregiativo tutti i fautori della repubblica durante la rivoluzione francese: fu utilizzato per la prima volta in riferimento...

Solite indossare. sbirri – film del 2009, diretto da roberto burchielli altri progetti wikizionario wikizionario contiene il lemma di dizionario «sbirro»... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 26 dicembre 2022

