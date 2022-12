Sfere di un gioiello assi di legno alle pareti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sfere di un gioiello assi di legno alle pareti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PERLINE

Significato/Curiosita : Sfere di un gioiello assi di legno alle pareti

Falconiere, del castello sforzesco di milano. prende il nome dalle assi di legno che si ritiene un tempo rivestissero le pareti. ^ il frutto del gelso (detto...

Le perline sono tavole di legno piallato e con incastri sui lati denominati maschio e femmina, che possono venire utilizzate per vari scopi, specie in... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 26 dicembre 2022

