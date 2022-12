Riferito alle camere superiori del cuore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riferito alle camere superiori del cuore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ATRIALE

Significato/Curiosita : Riferito alle camere superiori del cuore

Diametro delle camere aumentato per sovraccarico di volume. l'insufficienza contrattile o valvolare iniziale porta a ristagno sanguigno nelle camere e a stress...

Rapida e apparentemente caotica del tessuto atriale e l'aumentato rischio tromboembolico. la fibrillazione atriale è il risultato di un gran numero di disordini... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 26 dicembre 2022

