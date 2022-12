Pianta detta anche ciliegia della Cina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pianta detta anche ciliegia della Cina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LITCHI

Significato/Curiosita : Pianta detta anche ciliegia della cina

(detta anche cimice asiatica, halyomorpha halys stål, 1855) è un insetto parassita della famiglia pentatomidae (ordine rincoti), originario di cina, giappone...

Il litchi, nefelio o ciliegia della cina (litchi chinensis sonn.) è una pianta della famiglia sapindaceae, unica specie del genere litchi. è una pianta...

