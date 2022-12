Nessuno può esserlo in patria, diceva Gesù - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nessuno può esserlo in patria, diceva Gesù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PROFETA

Significato/Curiosita : Nessuno puo esserlo in patria, diceva gesu

Piuttosto che nessuno ed è noto che un censimento fu fatto in giudea da senzio saturnino, e possono indagare circa la sua [di gesù] nascita. in nessun modo questo...

Buonarroti nella cappella sistina il termine profeta deriva dal tardo latino prophèta (pronuncia profèta), ricalcato sul greco antico pft (pronuncia:... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 26 dicembre 2022

