La mangiano i cavalli, ci si fabbricano cappelli - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : PAGLIA

Significato/Curiosita : La mangiano i cavalli, ci si fabbricano cappelli

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi paglia (disambigua). la paglia (dal latino palea) è quel prodotto agricolo costituito dai culmi... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 26 dicembre 2022

mangiano legno; I bambini lo mangiano spalmato sul pane; Uomini che mangiano altri uomini; Si mangiano negli scacchi; Luogo ove è possibile scommettere sui cavalli ; La cavalli na di Pascoli; Obbligano i cavalli a saltare; cavalli e asini; fabbricano recipienti da tenere in cantina; La città campana in cui si fabbricano campane; Arbusto con cui si fabbricano scope; Lo fabbricano le api con la cera; Materiale per fare cappelli ; Guarnizioni per cappelli ; Ha la varietà Senatore cappelli ; Storico marchio italiano di cappelli ;