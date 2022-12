Improntata allo scherzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Improntata allo scherzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : IRONICA

Significato/Curiosita : Improntata allo scherzo

Quasi sempre comunque prevale il tono comico o giocoso, la tendenza cioè allo scherzo, alla battuta di chi ride o vuol far ridere magari facendo ricorso all'insinuazione...

ironic è un brano scritto da alanis morissette e glen ballard per il terzo album della cantautrice statunitense-canadese morissette jagged little pill... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 26 dicembre 2022

Politica economica improntata al rigore ing; Persona dalla seduzione improntata alla volgarità; Lo è una previsione improntata all'ottimismo; Come pezzi di metallo uniti con il calore; Rivestimento estetico lucente su un metallo ; Come il disturbo curato dallo psichiatra; allo ro; Una frase scherzo sa; Un modo scherzo so di chiamare il barbiere; Vecchie __ = donne arcigne, detto in modo scherzo so; Modo scherzo so di indicare i figlioletti;