È famoso quello rosso di Mazara - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È famoso quello rosso di Mazara. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GAMBERO

Significato/Curiosita : E famoso quello rosso di mazara

di palermo ricevendo il sostentamento dai sudditi. nel 1208 il vescovo siciliano di mazara si recò a saragozza in rappresentanza di innocenzo iii e federico:...

– se stai cercando altri significati, vedi gambero (disambigua). pandalus borealis il nome volgare gambero identifica varie specie di crostacei acquatici... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 26 dicembre 2022

