Si dice col pollice sul naso e muovendo le dita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice col pollice sul naso e muovendo le dita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MARAMEO

Significato/Curiosita : Si dice col pollice sul naso e muovendo le dita

Pochissimo. pollice verde avere il pollice verde significa avere successo nel coltivare le piante. pomo della discordia il riferimento è al pomo d'oro...

Bambino che esegue il gesto del marameo il marameo (o maramao) è un gesto che consiste nel poggiare il pollice della mano aperta sulla punta del naso e... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 26 dicembre 2022

